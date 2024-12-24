وسط ترقب برشلونة وريال مدريد .. جمال موسيالا يثير التكهنات حول رغبته في مغادرة بايرن ميونخ

طلب خاص من النجم الألماني..

أثار طلب خاص تقدم به الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، رغبة الأندية الأوروبية الكبرى الطامعة في الفوز بخدماته خلال المستقبل القريب.

وينتهي عقد موسيالا الحالي مع بايرن ميونخ في صيف 2026، لكن ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة بالنادي البافاري، قال بالفعل إنهم يرغبون في أن يكون موسيالا عمودًا في مشروع الفريق.

وبحسب فلوريان بليتينبيرج، الصحفي في "سكاي سبورتس"، فإن نقاط الخلاف بين بايرن ميونخ وموسيالا هي الراتب ومدة العقد، بخلاف طلب اللاعب الألماني إدراج بند في العقد يسمح بخروجه في المستقبل.

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ويأمل بايرن أن يستسلم اللاعب ويقدم بعض التنازلات قريبًا، مع الأخذ في الاعتبار أن نية اللاعب، وفقًا لما يقولونه في ألمانيا، هي تجديد عقده. والهدف الرئيسي للبافاريين هو التوصل إلى اتفاق قبل يناير 2025.

وأشار فلوريان، إلى أن الرغبة في إضافة بند خروج محتمل يمثل بالفعل إعلان نوايا من جانب موسيالا للرحيل عن بايرن ميونخ في المستقبل، وقد ارتبطت فرق كبيرة مثل برشلونة أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد بشكل مباشر باللاعب وقد تحاول التعاقد معه إذا لم يجدد أو من خلال هذا البند.

وكان موسيالا، قد أعطى بعض الإشارات بإمكانية مغادرة النادي البافاري، وتحديدًا عندما أشاد ببرشلونة قبل أيام قليلة، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، قائلًا: "عندما كنت طفلاً، كنت أرتدي عدة قمصان وكنت أرتدي دائمًا قميص ميسي. كان لدي قميص نيمار، لكن ميسي كان بطلي ولاعبي المفضل. كان خط الوسط مع تشافي وإنييستا وبوسكيتس يذهلني. يمكنني مشاهدة مبارياتهم مرارًا وتكرارًا".

وبعد بضعة أيام فقط، أشاد موسيالا أيضًا بلامين يامال جناح برشلونة الواعد، قائلًا: "أعتقد أنه لاعب جيد جدًا. إنه شاب ولديه الكثير من الإمكانات. الحقيقة هي أنه من الممتع مشاهدته يلعب".