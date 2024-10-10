من أبرز المواهب الأوروبية في الفترة الأخيرة

رغم سيطرة برشلونة على الموقف والاقتراب من ضمه، إلا أن ريال مدريد قرر اقتحام السباق بقوة من أجل التعاقد مع باي كوليبالي لاعب الوسط البالغ من العمر 18 سنة.

كوليبالي يعتبر من أبرز المواهب الشابة التي ظهرت في أوروبا الفترة الأخيرة، وذلك بسبب مستوياته مع منتخب مالي تحت 20 سنة وفريق كيه كوستوسيجا الكرواتي، مما جعل العديد من الأندية تهتم بضمه في أقرب فرصة ممكنة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن برشلونة كان يتحدث مع وكلاء اللاعب بعد متابعته لفترة طويلة، وكانوا على وشك التعاقد معه لإيمانهم بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، ولكنهم تراجعوا عن هذه الفكرة لأنه سيشارك في كأس إفريقيا في يناير القادم، بسبب عدم استعدادهم لخسارة اللاعب لأكثر من شهر.

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وأشارت إلى أن برشلونة كان يؤمن بأنه صاحب الحظوظ الأقوى لضم كوليبالي، ولكن ريال ظهر في الصورة ووضع اللاعب ضمن خططه، مما ساهم في تعقيد الوضع كثيرًا على النادي الكتالوني.

وأوضحت أن إدارة ريال تؤمن بأن كوليبالي يمكنه تعويض داني كارباخال بمركز الظهير الأيمن، رغم تألقه اللافت في مركزي لاعب الوسط الدفاع وقلب الدفاع، حيث يظهر كحل مؤقت في الميركاتو الشتوي بعد إصابة المدافع المخضرم حتى نهاية الموسم.

وفي النهاية لا يعتبر برشلونة وريال مدريد هما المهتمان فقط بضم اللاعب الذي تألق في كأس العالم تحت 17 سنة الأخيرة، هناك أيضًا كل من آرسنال وتشيلسي وبعض الأندية الأخرى التي تراقب الموقف عن كثب.