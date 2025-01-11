"برشلونة شريك ريال مدريد".. بيريز ولابورتا وجهًا لوجه بعد التحالف "الصامت" في قضية أولمو!

سر موقف فلورنتينو..

يجتمع رئيسا ريال مدريد وبرشلونة فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا، وجهًا لوجه على هامش مواجهة الفريقين غدًا الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن بيريز يصل جدة اليوم السبت، ومن المقرر أن يلتقي لابورتا بمناسبة الفعاليات المؤسسية لما قبل الكلاسيكو المقرر غدًا.

وأضافت: "يأتي لقاء الثنائي في أسبوع حافل بالجدل، شهد تحالفهما الصامت في قضية داني أولمو وباو فيكتور، حيث أصدر المجلس الأعلى للرياضة قرارًا بمنح البارسا القدرة على تسجيل لاعبيه "كإجراء احترازي"، وهو ما تسبب في الكثير من التداعيات التي تؤثر على الليجا والاتحاد الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطعنت رابطة الليجا ضد القرار، وأصدرت العديد من الأندية بيانات تُظهر غضبها الشديد (من تسجيل لاعبْي برشلونة رغم رفض الرابطة والاتحاد الإسباني)، بينما لم يعلق ريال مدريد.

وأوضحت "ريليفو"، أنه رغم غضب مشجعي ريال مدريد من (عدم الاحتجاج)، إلا أن إدارة النادي لا تُخطط لنشر أي بيان بهذا الشأن، ويحافظ فلورنتينو بيريز على موقف واضح للغاية، وهو عدم الإضرار ببرشلونة: "إنه شريكنا، وليس منافسًا"، كما قال بنفسه في وقت سابق.