تمثال الحرية يفاجىء عشاق برشلونة قبل الكلاسيكو الودي ضد ريال مدريد

خطوة لا تحدث للمرة الأولى

رغم كل الأزمات التي يمر بها نادي برشلونة الإسباني، إلا أن الكلاسيكو الودي القادم أمام ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي كدليل على المكانة العالية التي يتمتع بها العملاق الكتالوني.

برشلونة يستعد لمواجهة ريال في الساعات الأولى من غد، الأحد، حيث تتوجه أنظار سكان الكوكب نحو مدينة نيو جيرسي، لمشاهدة كلاسيكو فريد من نوعه خارج إسبانيا وبطابع ودي غير رسمي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن مدينة نيويورك قررت الاستعداد لهذا الكلاسيكو، عن طريق إظهار صورة لتمثال الحرية وهو يرتدي قميص برشلونة الجديد لموسم 2024/2025، من خلال قطعة سمعية وبصرية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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ويأتي هذا المشهد ضمن عدة خطوات أخرى تم اتخاذها للترحيب بريال مدريد وبرشلونة، في المواجهة الأولى بين كارلو أنشيلوتي وهانز فليك بعد توليه تدريب الفريق الكتالوني خلفًا للمٌقال تشافي هيرنانديز.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضيء فيها نيويورك بألوان برشلونة، حيث سبق أن تم إعادة إحياء اللقطة الأسطورية ليوهان كرويف أسطورة النادي، وهو يسجل هدفًا في مرمى ميجيل رينا حارس أتلتيكو مدريد.