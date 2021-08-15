برشلونة وريال سوسييداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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برشلونة × ريال سوسييداد

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

ألبا - جارسيا - بيكيه - ديست

بيدري - بوسكيتس - دي يونج

ديباي - برايثوايت - جريزمان

تشكيل ريال سوسييداد:

قرر اللعب ألغاوسيل بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

ريميرو

مونوز - إيلوستوندو - لو نورماند - زالدوا

يانوزاي - ميرينو - زوبيمندي - بورتو

سيلفا - أوريازابال

في المقابل، سيحاول ريال سوسييداد استغلال عدم اعتياد خصمه على اللعب بدون ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية، في مهمة لن تكون سهلة ولكن عودة الجمهور ستمنح الفريق حافزًا إضافيًا افتقده الموسم الماضي.

يسعى العملاق الكتالوني لبداية معنوية جيدة بعد أن رحل عن الفريق الأسطورة الحية ليونيل ميسي، من أجل أن يطمئن جمهوره أن الفريق لازال بإمكانه المنافسة على الألقاب بدونه، في بداية حقبة جديدة للفريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.