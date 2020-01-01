برشلونة وريال بيتيس| سيتين يحلم بإيقاف سجله المخيب أمام فريقه السابق

أبرز أرقام مباراة برشلونة وريال بيتيس

يحل برشلونة ضيفاً على ريال بيتيس، مساء غد الأحد في ختام مباريات الجولة الـ 23 للدوري الإسباني على ملعب بينيتو فيامارين.

الفريق الكتالوني، يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الفترة المتوترة الماضية، والتي شهدت أزمة ميسي وأبيدال، وبعدها الخروج من كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو.

البارسا يحتل المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي بيتيس في المركز الثاني عشر من سلم الترتيب برصيد 28 نقطة.

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مباراة الغد ستكون ذات طابع خاصة للفريق الكتالوني، بسبب عودة المدرب كيكي سيتين إلى فريقه القديم.

مباريات الفريقين في الفترة الأخيرة، شهدت سيطرة تامة للفريق الكتالوني، إذ لم يتذوق بيتيس طعم الانتصار على برشلونة في آخر 17 مباراة إلا مرة وحيدة، كما أن برشلونة لم يخسر في آخر 8 مباريات لعبها على ملعب بينيتو فيامارين.

لاعب سابق: برشلونة نادٍ المهرجين

وبالتخصص من لاعبي الفريقين، سجل ميسي على الأقل هدفين في آخر 8 مباريات له أمام بيتيس وهذا أكبر عدد له من الأهداف أمام فريق منافس، بينما سجل خواكين سانشيز لاعب بيتيس 5 أهداف أمام برشلونة في الليجا.

ويتمنى كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني، إيقاف سجله السيئ أمام فريقه السابق، إذ خاض أمام بيتيس سبع مباريات لم يستطع الفوز إلا في اثنين منهم.