"أنا أفضل رئيس في تاريخ برشلونة" .. روسيل يكشف حقيقة سجنه بسبب نيمار وعلاقته بنيجريرا

"هذه أسوأ فترة في تاريخ النادي اقتصاديًا"

يرى ساندرو روسيل، رئيس برشلونة الأسبق، أنه أفضل رئيس جلس على مقعد قيادة النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أنه لم يدخل السجن بسبب تعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في 2013.

وخرج روسيل من السجن بعدما قضى مدة عقوبة لـ21 شهرًا، وأجرى مقابلة مع صحيفة "الميادين"، قال خلالها: "اتهمت مرتين في قضية نيمار وتمت تبرئتي مرتين، كانت قضية ملفقة من أشخاص في الدولة ادّعوا أن لدي مبالغ مالية في حسابات غير موجودة، وقاموا ببناء نظرية كاملة لوضعي في السجن الاحترازي من دون دليل أو محاكمة".

وأضاف: "أفضل رئيس في تاريخ برشلونة؟ من ناحية تحقيق البطولات، نونيز هو الأول، بارتوميو الثاني، الثالث لابورتا، الرابع أنا. هذا من ناحية العدد المطلق".

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وتابع روسيل: "أما إذا تحدثنا عن العدد النسبي باحتساب البطولات مقارنة بالسنوات، لأن نونيز مثلًا استمر 23 عامًا، فسأكون في المركز الأول بكل تواضع، قبل بارتوميو، لابورتا ونونيز على الترتيب"

وعندما سئل عن وجود أعداء في الفريق كانوا يعملون ضده، قال: بالطبع لا، إذا كنت تقصد بيكيه فحكمًا لا، كنت أملك علاقة جيدة مع الجميع".

وأوضح: "هل هذه أسوأ فترة في تاريخ برشلونة؟ لا طبعًا ليس من جميع النواحي، من الناحية الاقتصادية فقط وإذا كان كلام الصحف صحيحًا بأننا مفلسون، فنعم هذه الفترة هي الأسوأ اقتصاديًا، هذه الحالة لم تكن موجودة في النادي منذ فترة طويلة جدًا".

وختم روسيل متحدثًا عن علاقة ناديه بخوسيه نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وقال: "نيجريرا كان شخصًا يعد التقارير التحكيمية وهذا طبيعي، بل إن عدم إعدادها كان سيكون جنونًا. كان يقدم حوالي 100 تقرير في السنة للفريق الأول والثاني. ما تسرب للقضاء أنه تلقى من النادي 400 ألف يورو سنويًا، إذا قمنا بتقسيمها فذلك يعني أن كل تقرير كلف النادي 4 آلاف يورو".