رد فعل سريع من النجم البرازيلي..

فرض النجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، نفسه بطلًا لمباراة فريقه الأخيرة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، التي حسمها البلوجرانا بانتصار عريض قوامه (5-2)، الأحد الماضي على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية.

رافينيا كانت له 3 بصمات أساسية في خماسية برشلونة، حيث سجل الهدفين الثالث والخامس على مدار شوطي اللقاء، وصنع لزميله أليخاندرو بالدي الفرصة التي جاء منها الهدف الرابع في نهاية الشوط الأول، وكان أحد أهم نجوم المباراة.

ولم يكتف رافينيا بأداء أدواره الهجومية والدفاعية أيضًا على أكمل وجه، بل لعب دور القائد في أرض الملعب بحذافيره، وهو ما أظهرته لقطة من المباراة تم تداولها بشكل واسع بعد الكلاسيكو.

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وبينما كانت المباراة متوقفة أثناء مراجعة لعبة طرد الحارس فويتشيك شتشيسنى، اصطادت عدسات الكاميرات، لقطة للجناح البرازيلي وهو يقف أمام المدافع الشاب راؤول أسيسنيو لاعب ريال مدريد، حتى يمنعه من التجسس على التعليمات التي ينقلها كاسادو إلى لاعبي برشلونة من الجهاز الفني.

وحصد برشلونة لقبه الأول هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد هانسي فليك، كما ثأر من خسارته لنفس الكأس في العام الماضي على يد ريال مدريد بنتيجة (1-4)، وانفرد بالرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر (15 مرة).

كما كرس برشلونة عقدة للملكي بعدما كرر انتصاره عليه في نفس الموسم، حيث سبق وفاز البارسا في كلاسيكو الليجا بنتيجة (4-0) في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد

ويستعد برشلونة حاليًا لخوض مباراة مهمة أمام ريال بيتيس، غدًا الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.