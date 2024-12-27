بسبب ما فعله مع فونسيكا .. أصوات في برشلونة ترفض ضم رافائيل لياو

خلاف في برشلونة حول الصفقة

يعتبر نادي برشلونة الإسباني مركز الجناح الأيسر، ضمن أهم المراكز التي سيسعى لدعمها بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتوفير المزيد من الدعم لهجوم الفريق.

الجناح البرتغالي رافائيل لياو سبق أن ارتبط بالعملاق الكتالوني في الصيف الماضي، جنبًا إلى جنب مع نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، ولكن الصعوبات الاقتصادية تسببت في تأجيل البت في الأمر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن عدم وضوح الرؤية حول موقف ويليامز، ودخول بايرن ميونخ في سباق التعاقد معه، جعل برشلونة يزيد من اهتمامه بلياو، ولكن هناك جدل داخل النادي حول التحرك تجاه نجم ميلان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لياو أعلن رغبته واضحة للروسونيري بأنه يريد الرحيل الصيف القادم لخوض تجربة جديدة، كما أن وكيل اللاعبين جورج مينديش تربطه علاقة جيدة مع جوان لابورتا رئيس برشلونة، وسيكون حريصًا على نقله إلى النادي في أقرب فرصة ممكنة.

ولكن هناك مشكلة، تتمثل في أن مينديش ليس وكيل لياو، وما يمكنه فعله هو التوسط فقط من أجل تسهيل انضمامه لبرشلونة، بالإضافة إلى وجود أزمة أخرى متعلقة بسعره الذي يصل إلى 75 مليون يورو، ولا أحد يعلم الآن الموقف من مشاكل اللعب المالي النظيف الأبدية التي يعاني منها الكيان الكتالوني.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، الآراء منقسمة داخل برشلونة بشأن لياو بغض النظر عن سعره وذلك بسبب تمرده على ميلان في الأشهر الأخيرة وطريقة تعامله مع النادي، بالإضافة للخلافات الكبيرة بينه وبين المدرب باولو فونسيكا.

وظهرت أيضًا أنباء حول قيام اللاعب بإهانة مدربه عندما طلب منه التوجه إلى مقاعد البدلاء أثناء فترة التوقف لتناول الماء في إحدى المباريات، وهي قصة برشلونة على علم جيد بها.

وفي كل الحالات، ليس من المتوقع أن يتحرك برشلونة لضم لياو في يناير، ولا يزال الوقت مبكرًا بشأن اتخاذ القرار النهائي بخصوص ضمه عمومًا، بسبب وجود العديد من الخيارات الأخرى في السوق من ناحية، ولضرورة توفير الأموال اللازمة للصفقة من ناحية أخرى.

يذكر أن الدولي البرتغالي البالغ من العمر 25 سنة، نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع مثلهم في 22 مباراة لعبها مع ميلان بكل البطولات هذا الموسم.