مدافع برشلونة يختار الرحيل ويمنح فليك الأمل في قدوم ماركوس راشفورد

النادي الكتالوني يسابق الزمن

أصبح المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن هو اللاعب الأقرب للرحيل عن برشلونة خلال شهر يناير الجاري، من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام.

برشلونة يسابق الزمن في الميركاتو الشتوي، لخلق مساحة في فاتورة الأجور، من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، وكان من المقرر أن يكون أنسو فاتي هو اللاعب الذي سيرحل لحل هذه المشكلة، ولكنه تراجع عن فكرة المغادرة وقرر البقاء مع النادي الكتالوني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن قرار فاتي لن يمثل أزمة كبيرة لبرشلونة، لأن كريستنسن يدرس جيدًا فكرة الرحيل، وذلك بسبب خروجه من حسابات المدرب هانز فليك منذ عودته من الإصابة التي أبعدته عن النصف الأول من الموسم الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الدنماركي يواجه صعوبة كبيرة في اللعب كأساسي في ظل تواجد العائد من الإصابة رونالد أراوخو، والذي سيلعب بجوار باو كوبارسي في محور الدفاع تعويضًا لإينيجو مارتينيز.

وأما بالنسبة لإمكانية اللعب في خط الوسط، فإن فرصة كريستنسن تبدو معدومة أيضًا، بسبب وضع فليك لكامل ثقته في مارك كاسادو وبيدري، بالإضافة لتواجد فرينكي دي يونج كبديل، حتى إريك جارسيًا يعتبر خيارًا للمدرب الألماني في هذا المركز.

جدير بالذكر أن الدولي الدنماركي سبق أن ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، وسط أنباء حول اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.