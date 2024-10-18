ديكو : سخرنا من رونالدينيو بسبب ميسي وهذا الفارق الأوضح بينهما!

مشوار استثنائي للنجم الأرجنتيني مع برشلونة

قبل حوالي 20 عامًا، وبالتحديد في أكتوبر 2004، ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة في مباراة تنافسية مع برشلونة، ولم يتنبأ سوى قلة من الناس، بأن يصبح الهداف التاريخي للنادي والأكثر تتويجًا بالبطولات على الإطلاق.

لاعب الوسط البرتغالي ديكو، الذي حل ميسي بدلًا منه في أول ظهور له مع برشلونة، تحدث عن رؤيته لموهبة الأرجنتيني في مراحل مبكرة من مسيرته، وكشف عن النكات التي تعرض لها زميلهما السابق رونالدينيو بسببه.

وقال ديكو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية:"هناك لاعبون يتأثرون كثيرًا بإرادة الله، وهذا يظهر لك في مراحل مبكرة للغاية، ميسي كان مختلفًا، أطلقنا الكثير من النكات على رونالدينيو، وأخبرناه أنه سيكون الرقم 10 في برشلونة بدلًا منه، وأننا سنجلس على الدكة كثيرًا لمشاهدته في الملعب".

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وأضاف:"كنا نعلم أنه لديه القدرة على أن يكون شيئًا كبيرًا جدًا، ولكن تخيل ما فعله بعدها كان مستحيلًا".

وعن الفارق بين زميليه السابقين البرازيلي والأرجنتيني:"من الناحية الفنية، رونالدينيو هو أفضل لاعب رأيته على الإطلاق، ومع ذلك ميسي يتفوق في القدرة على المنافسة وتوليد الخطورة، لم أر أبدًا لاعبًا مثلًا، إنه شيء لا يحدث كثيرًا ولا يمكن تفسيره".

يذكر أن ميسي سجل 672 هدفًا لبرشلونة خلال 778 مباراة لعبها مع النادي الكتالوني، وفاز بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني وحقق أربع بطولات لدوري أبطال أوروبا، ولا يزال يتمتع بمسيرة مميزة في سن 37 عامًا من خلال رحلته مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي .