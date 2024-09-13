كشف موقفه من ضم هالاند .. ديكو: هذه صفقتنا الجديدة ولا توجد مشاكل مع يامال

الأمور واضحة بالنسبة لفرينكي دي يونج

يؤمن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، بأن نجم الوسط الشاب جافي سيكون بمثابة التوقيع الجديد للفريق، بعد عودته مرة أخرى من الإصابة.

صاحب الـ20 سنة تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نوفمبر الماضي، وغاب عن الملاعب منذ هذه الفترة، قبل أن يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية، أمس، الخميس، تمهيدًا لظهوره مع فريق المدرب هانز فليك.

وقال ديكو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية عن إمكانية اعتبار جافي كصفقة جديدة:"نعم بالطبع، هو توقيع الموسم، جافي لاعب أساسي بالنسبة لنا، كان من الصعب جدًا خسارته الموسم الماضي، ليس من السهل العثور على لاعب مثله، وأعتقد أنه سيفعل أشياء عظيمة معنا".

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وعن تجديد عقد لامين يامال وبيدري:"نحن نعمل على ذلك في النادي، بالنسبة للامين فهو لديه عقد مع برشلونة ولا توجد مشاكل".

إمكانية التعاقد مع إرلينج هالاند كبديل لروبرت ليفاندوفسكي:"أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا من فريقنا، نحن سعداء مع روبرت، إنه مرجع عالمي وأحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم ويشعر بالراحة في برشلونة".

عودة أوسكار مينجويزا:"في الوقت الحالي لم نقترح هذه الفكرة، إنه يمر بلحظة جيدة ونحن نبحث دائمًا على اللاعبين الجيدين".

تفسيره لرحيل إلكاي جوندوجان:"لقد شرح المدرب بالفعل كل شيء يخص هذا الأمر، ولا يوجد أي شيء آخر يمكن قوله، نتمنى له التوفيق في مانشستر سيتي".

قدوم عروض سعودية للاعبين في الميركاتو الصيفي الماضي:"لم نرغب في بيع أي من اللاعبين المهمين لدينا، تخلينا فقط عن اللاعبين الذين كان علينا بيعهم".

مستقبل فرينكي دي يونج:"لا أفهم كل ما يقال عنه، لديه عقد مع برشلونة ونحن سعداء جدًا به، نتطلع إلى رؤيته يعود مرة أخرى، ونطمح في استمراره معنا، لكن القرار يعود له في النهاية".

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رحيل مارك جويو:"حاولنا كثيرًا الاحتفاظ به ولكننا لم نتمكن من ذلك، عرضنا عليه مشروعًا ليكون مهاجمًا لبرشلونة ولكنه اختار تشيلسي، والشرط الجزائي القديم في عقده جعل الأمور سهلة لرحيله".

فشل صفقة نيكو ويليامز:"أقابل الكثير من اللاعبين والوكلاء، الشيء الطبيعي أن تكون هناك اجتماعات مستمرة، لكنني لا أتحدث عن هذه الأمور الخاصة أمام الإعلام، نيكو ويليامز يلعب في أتلتيك بيلباو ونحن في برشلونة لا نريد الحديث عن أي شيء يخصه".

وفي نهاية حديثه رفض ديكو الحديث عن وضع برشلونة الآن بالنسبة للعب المالي النظيف، وإمكانية دخول فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق، مشيرًا إلى أن كل تركيزه ينصب الآن على المباراة القادمة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، مشيدًا بالبداية القوية للعملاق الكتالوني بالفوز في أول 4 مباريات بالبطولة.