برشلونة أمام ألافيس - المعاناة دائمًا في "كامب نو"

سجل قوي لألافيس أمام برشلونة

يستضيف نادي برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم، السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقبل انطلاق المباراة سوف يكرم النادي أبطال السداسية التاريخية التي حققها الفريق في عام 2009 بوجود كارليوس بويول وإيريك أبيدال وآخرين.

وتتسم مواجهات ألافيس أمام برشلونة بالندية على ملعب "كامب نو"، فعلى عكس أغلب الفرق التي تزور القلعة الكتالونية فإن الفريق الباسكي يعرف كيف يقدم مباريات قوية أمام البلوجرانا على أرض الأخير وأمام جمهوره.

ومنذ 2016 حتى الآن لم يخسر برشلونة على أرضه في جميع المسابقات سوى مرتين فقط الأولى كانت أمام ديبورتيفو ألافيس بعد عودته لليجا بنتيجة 2-1 والثانية الموسم الماضي أمام ريال بيتيس.

وفي القرن الحالي، نجح ألافيس في الفوز مرتين في كامب نو الأولى كانت عام 2000 بهدف نظيف والثانية في 2016، وحتى في موسم 2017-2018 كاد أن ينتصر على البارسا وجاء الفوز صعبًا للنادي الكتالوني بهدفين لهدف.

ورغم ذلك، فإن هناك أخبار سعيدة لبرشلونة، فالنادي الباسكي لم ينتصر سوى مرة واحدة فقط خارج ملعبه في آخر 12 مباراة له في الدوري الإسباني وتعادل مرتين وخسر 9 مواجهات.

كما أنّ مدرب ألافيس، سيير أجويريزابال، خسر جميع مبارياته أمام برشلونة بواقع 5 مباريات وهو أسوأ سجل له بعد فالنسيا الذي خسر أمامه 6 مرات من أصل 6 لقاءات.

أما بالنسبة للمدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، فلم يتذوق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة وتعادل مرة أخرى وانتصر في 4 مباريات وجميع انتصاراته كانت مع برشلونة.

ويحب لويس سواريز خوض مثل هذه المباريات، إذ ساهم في 7 أهداف مسجلًا 4 وصانعًا 3 منها مباراة فبراير 2017 والتي أحرز فيها هدفين وصنع مثلهما.

أما ليونيل ميسي فنجح في تسجيل 8 أهداف في 8 مباريات لعبها أمام الفريق الباسكي وصنع هدفًا.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد برصيد 36 نقطة كما لم يحقق الانتصار في آخر مباراتين وخرج متعادلًا أمام ريال سوسيداد وريال مدريد.