برشلونة متمسك بخطته .. قرار المحكمة التجارية يدفع باريس نحو الانقضاض على داني أولمو

الوقت ليس في صالح برشلونة

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في سباق التعاقد مع داني أولمو لاعب برشلونة، تزامنًا مع الأزمة الحالية التي يمر بها النادي الكتالوني لتسجيله مع الفريق الأول.

برشلونة تعاقد مع أولمو في الميركاتو الصيفي الماضي من لايبزيج الألماني، وقام بتسجيله بشكل مؤقت مع زميله الآخر باو فيكتور حتى شهر يناير المقبل، حيث تم وضعهما بقائمة الفريق بدلًا من الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي تعرض لإصابة طويلة.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه النادي الكتالوني تسجيل اللاعب قبل حلول الشهر القادم، قام قاضي المحكمة التجارية رقم 10 لبرشلونة، برفض الإجراء الاحترازي المطلوب لقيد أولمو وفيكتور، ووفقًا لشبكة "RMC" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان قرر استغلال الأمر ومحاولة التعاقد مع اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الشبكة إلى أن برشلونة لم يستسلم وتقدم باستئناف لتسجيل اللاعب، وأبدى استعداده لاستنفاد جميع السبل القانونية المتاحة، إلا أن عنصر الوقت يسير ضد حل هذه القضية بشكل إيجابي.

وعلى الرغم من عدم قيام باريس بالتحرك الرسمي حتى الآن، إلا أن النادي الفرنسي يترقب الموقف من بعيد ولن يتردد في استغلال أي فرصة متاحة لخطف اللاعب، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبله حاليًا.

ومن جانبه يُرحب لويس إنريكي بهذه الخطوة كثيرًا لإعجابه الشديد باللاعب، حيث كان من العناصر الأساسية له خلال فترة عملهما معًا في منتخب إسبانيا، واعتمد عليه بشكل أساسي في كأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن برشلونة أبدى استعداده لتفعيل رافعة اقتصادية جديدة، عن طريق بيع حقوق مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو لشركة قطرية لمدة 20 عامًا، مقابل الحصول على مبلغ 120 مليون يورو لتسوية أوضاعه المالية وتسجيل أولمو وفيكتور.