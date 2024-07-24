تسريبات جديدة .. برشلونة يفاجئ لايبزيج بخطوته الأولى نحو داني أولمو

60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أولمو مع لايبزيج

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك جديد من إدارة برشلونة لجس نبض نظيرتها في فريق لايبزيج الألماني من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني داني أولمو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم داني أولمو، أحد أبناء أكاديمية برشلونة، أداءً مثاليًا مع منتخب إسبانيا في بطولة "يورو 2024"، حيث لعب 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، ليساهم بـ6 أهداف من أصل 15 سجلها "لاروخا" في طريقه نحو اللقب.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة تقدم بعرض أولي إلى إدارة لايبزيج، من أجل فتح خطوط الاتصال بشأن التعاقد مع داني أولمو هذا الصيف، لكنه لا يلبي أبدًا توقعات النادي الألماني.

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وأوضحت أن هناك تسريبات تشير إلى أن العرض الرسمي لبرشلونة سيكون منخفضًا للغاية وبعيدًا عن المطالب المالية للنادي الألماني، بالإضافة إلى ذلك برشلونة سيطلب أيضًا شروط دفع لا ترضي لايبزيج نهائيًا.

وأضافت "سبورت": "يبدو من الواضح أن العرض المالي الثاني لبرشلونة يجب أن يكون أعلى بكثير ويحسن طرق الدفع إذا كان يريد تلبية مطالب لايبزيج ويستعيد أولمو".

ويمثل الشرط الجزائي في عقد داني أولمو مع لايبزيج والبالغ 60 مليون يورو، حاجزًا ضخمًا أمام إتمام الصفقة، خصوصًا أن النادي الألماني لن يقبل على الإطلاق إطلاق سراح أحد أهم نجومه بمقابل ضعيف، كذلك مع وجود متافسين أقوياء على الصفقة مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.