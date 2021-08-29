تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وخيتافي وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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برشلونة 2 × 1 خيتافي

مباشر، لحظة بلحظة



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45' ضربة ركنية لبرشلونة ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع خيتافي

40' تسديدة قوووووووية من لاعب خيتافي ولكن شتيجن يتصدى لها على مرتين

38' خيتافي يضغط بحثًا عن التعادل

29' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديباي يعيد التقدم لبرشلونة بعد مجهود فردي رائع من الهولندي وتسديدة قوية على يمين الحارس

27' مرور الدقائق الأخيرة بدون أي خطورة على المرمى من الفريقين

18' جووووووووووووووووووووووول ساندرو يسجل التعادل لبرشلونة، تمريرات قصيرة رائعة من لاعبي الفريق قبل أن يسدد ساندرو الكرة على يسار شتيجن

13' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة، وتوقف المباراة لعلاج المدافع دجيني

8' تسديدة قووية من آلينا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

6' عررررضية من الجهة اليمنى لخيتافي في هجمة مرتدة ولكن دفاع برشلونة يشتت الكرة بنجاح

1' جووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية! سيرجي روبيرتو يحرز الهدف الأول لبرشلونة بعد عرضية رائعة من ألبا، ليسددها اللاعب في الشِباك

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

ألبا - أراوخو - لونجليه - إيمرسون

روبيرتو - بوسكيتس - دي يونج

ديباي - برايثوايت - جريزمان

تشكيل خيتافي:

قرر المدرب ميتشل اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

سوريا

أوليفيرا - ميتروفيتش - دجيني - إجلسياس

جانكتو - ماكسيموفيتش - آرمباري - آلينا

أونال - ساندرو

¡Este es el once con el que saltaremos al césped del Camp Nou para enfrentarnos al @FCBarcelona_es ! 👏 #VamosGeta #BarçaGetafe pic.twitter.com/2dTKaoyXHN — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 29, 2021

يسعى العملاق الكتالوني لتعويض التعثر في الجولة الماضية بعد التعادل مع أتلتيك بيلباو في سان ماميس، في مباراة نجا منها الفريق من الخسارة بإعجوية، في المقابل يبحث خيتافي عن النقطة الأولى له في الدوري بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام فالنسيا وإشبيلية بالنتيجة ذاتها بهدف نظيف

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وخيتافي، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو