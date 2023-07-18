برشلونة خلية نحل رغم الأزمة الاقتصادية.. عقدان جديدان لنجمّي الفريق الواعدّين

أحمد مجدي
Sergi Roberto & Balde barcelona 2022-23Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة

النادي الكتالوني يسعى لاستخدام كل موارده بالشكل الأمثل

يخطط برشلونة لتمديد عقد اثنين من أهم نجومه الواعدين، على خلفية رغبة المدرب تشافي هيرنانديز في دعم تشكيلته بأفضل العناصر المتاحة.

برشلونة سيبرم عقدا مع الشاب المغربي الإسباني الواعد لامين يامال، الذي ظهر في دقائق معدودة لكن مقنعة مع برشلونة الموسم الماضي.

عقد يامال سيبقيه في برشلونة حتى صيف 2026، ولكن هذه ليست المفاجأة الوحيدة من برشلونة هذه الأيام.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أشار إلى أن برشلونة بصدد تقديم عقد جديد للظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، يبقيه مع البلوجرانا حتى 2028 أي أن العقد سيكون لخمس سنوات.

بالدي قدم موسما مثاليا مع برشلونة العام الفائت وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه خير بديل للظهير الأيسر المخضرم جوردي ألبا

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