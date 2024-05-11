للخسارة فوائد أحيانًا.. برشلونة يحقق استفادة من موسمه الصفري!

في موسم الأزمات المالية!

واجه مسؤولو برشلونة موسمًا صعبًا للغاية على كل المستويات، تجلى في خروج الفريق دون أي لقب، رغم التطلعات الكبيرة، بعد التتويج ببطولتي الدوري والسوبر الموسم الماضي.

ورغم أن الخسائر أثرت بالسلب على الوضع المالي للنادي، الذي يعاني اقتصاديًا بشكل كبير، إلا أنه كانت هناك حسنة وحيدة من الموسم الصفري.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني "تمكن من تحقيق استفادة مالية تتمثل في توفير 40 مليون يورو كان سيدفعها للاعبين كمكافآت حال التتويج بالليجا والكأس ودوري لأبطال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن كل لاعب كان سيحصل على نحو 750 ألف يورو حال تحقيق لقب الليجا، إلى جانب نحو مليون يورو، في حالة حصد لقب دوري الأبطال، وقد تصل إلى 2 مليون يورو إجمالًا لكل لاعب حال التتويج بالثلاثية (الدوري والأبطال والكأس)

ولفتت إلى أنه "في الموسم الماضي، دفع النادي نحو 20 مليون يورو كمكافآت، بعد التتويج بالدوري الإسباني، بينما تم التفاوض أيضا على مبلغ لكأس السوبر الإسباني".

ويستهدف برشلونة احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين خلف جيرونا الثاني، والذي خاض مباراة أكثر.