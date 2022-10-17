برشلونة حاضر في حفل الكرة الذهبية .. جافي أفضل لاعب شاب!

النجم الشاب جافي لاعب وسط برشلونة هو أفضل لاعب شاب في العالم.

حصل اللاعب الشاب بابلو جافي على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم عن العام الماضي وعما قدمه مع فريقه.

جافي كان مرشحًا للحصول على تلك الجائزة مع عدة مواهب أخرى حول العالم، من بينهم جود بيلينجهام لاعب فريق بوروسيا دورتموند.

بالإضافة إلى ذلك وجود إدواردو كامافينجا لاعب وسط ملعب ريال مدريد وجمال موسيالا نجم بايرن ميونخ الألماني ونونو مينديش من باريس سان جيرمان.

جافي لم يحقق البطولات مع برشلونة في الموسم الماضي، لكنه أظهر معدنه كلاعب مذهل مع الفريق ومع منتخب إسبانيا وحصل على مكانة أساسية.

وكان برشلونة قد نال تلك الجائزة أيضًا في الموسم الماضي، وكان بيدري جونزاليس هو من حازها وهو من منحها له في الحفل.

وفي تصريحات لجافي بعد الفوز بالجائزة عن مقارنته بتشافي أو إنييستا: "كل لاعب له شخصيته وخصائصه، نفضل التركيز على ما لدينا".

جدير بالذكر أن جافي كان قد شارك في 32 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع خمسة في كافة البطولات.