ما خطة البارسا؟

يبحث مسؤولو برشلونة عن حارس مرمى، من أجل التعاقد معه، بعد الإصابة الكبيرة التي تعرض لها الدولي الألماني مارك أندريه تير تشيجن، خلال مواجهة فياريال يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

وحسب تقارير صحفية، فإن مدة غياب تير شتيجن قد تصل إلى 8 أشهر، بعدما أظهرت الفحوصات أنه "يعاني من إصابة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى"، ما يسمح للنادي الكتالوني بالتوقيع مع لاعب خارج فترات الانتقالات، بشرط أن يكون غير مقيد بأي فريق.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن النادي الكتالوني يركز على حارس مرمى دون عقد لدعم صفوفه (بشكل فوري)، مثل "فويتشيك تشيزني أو كيلور نافاس أو إدجار باديا أو جوردي ماسيب".

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وأوضحت أنه "إذا أراد برشلونة البحث عن خليفة لتير شتيجن، البالغ من العمر 32 عامًا، فيأتي على رأس هذه الأسماء "ديوجو كوستا حارس بورتو".

ولفتت إلى أن الدولي البرتغالي (25 سنة) يحظى بشعبية كبيرة في برشلونة، حيث كان ديكو المدير الرياضي يتابعه لفترة طويلة بسبب مستواه العالي، حيث يرى أنه يملك المهارات التي تؤهله للدفاع عن فريق يقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا".

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وختمت: "المشكلة هي أن سعره في السوق يبلغ 45 مليون يورو وعقده مستمر حتى 2027، لذلك ليس من الممكن التفكير في التوقيع معه حتى العام المقبل، علمًا بأن وكيله خورخي مينديش كان قد عرضه على البارسا قبل عامين مقابل 12 مليون يورو، لكن الصفقة لم تتم حينئذ".