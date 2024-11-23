رقم معقول ولكن! مطالب جوناثان ديفيد المالية قد تحرمه من الانتقال لبرشلونة

النادي الكتالوني يرفض الدخول في مزاد

برز المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، كأحد أهم الأهداف المقترحة للانتقال إلى صفوف برشلونة، لدعم هجوم المدرب هانز فليك خلال الصيف القادم.

عقد ديفيد مع ليل ينتهي في يونيو 2025، ومن الواضح أنه لن يُجدد عقده مع النادي الفرنسي، مما يتيح الفرصة لبرشلونة للتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، كواحد من أفضل الهدافين في أوروبا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن اللاعب تلقى عرضًا كبيرًا من ليل منذ بضعة أشهر، لكنه لم يستجب حتى الآن، وهناك مفاوضات متواصلة رغم تصاعد التوقعات حول رحيله، مع عدم تخطيط النادي الفرنسي لبيعه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن ديفيد تلقى بعض العروض المغرية من أندية إنجليزية، ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي وفقًا لمعايير اقتصادية واضحة، قد تمثل أزمة للطرف الأكثر اهتمامًا بضمه وهو برشلونة.

وأوضحت أنه تم إبلاغ النادي الكتالوني بأن إجمالي انتقال ديفيد للنادي سيصل إلى حوالي 80 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيشمل راتبه لمدة 4 سنوات، ومكافأة الانتقال والعمولة الخاصة بالتوقيع.

الرقم يبدو مقبولًا بشكل عام، لكنه مرتفع بالنسبة لقدرات برشلونة المالية في الوقت الحالي، بالإضافة لصعوبة ظهوره كأساسي مع الفريق الموسم القادم تزامنًا مع أنباء تجديد عقد المتألق روبرت ليفاندوفسكي، مما يزيد الشكوك حول إمكانية حدوث الصفقة.

وفي الوقت الحالي، لم يتخذ برشلونة أي خطوات جدية نحو جوناثان ديفيد، نعم، اللاعب يسجل الكثير من الأهداف، ولكن هناك شكوك حول تأقلمه مع أسلوب الفريق، لأنه يلعب بشكل جيد في المساحات، لكن ينخفض مستواه ضد الفرق التي تغلق دفاعاتها، وهناك شعور بأنه يفتقد الصفات اللازمة ليكون من صفوة المهاجمين في العالم بغض النظر عن تسجيله للأهداف.

وعلى أي حال، يحظى اللاعب بتقدير نسبي لدى برشلونة، ولكنه لو أراد الانتقال للفريق سيكون عليه القيام ببعض التنازلات المالية، كما أن أولوية النادي حاليًا هي التعاقد مع جناح أيسر، مع تقييم وضع ديفيد ومناقشته في وقت لاحق، دون الدخول في مزادات لدفع مبالغ باهظة.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 25 سنة، نجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع هدفين في 19 مباراة لعبها مع ليل هذا الموسم بكل البطولات.