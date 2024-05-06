الجميع هنأ الميرنجي باستثناء هذا الثنائي!

كشف تقرير صحفي إسباني عن امتناع ناديين في الدوري الإسباني عن تقديم التهنئة لريال مدريد على تتويجه بلقب الليجا للمرة 36 في تاريخه.

وحصد ريال مدريد لقب الليجا للموسم 2023-2024، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، مساء السبت الماضي، مستفيدًا من تعثر برشلونة بالخسارة أمام جيرونا (4-2).

وذكرت صحيفة آس أن جميع أندية الدوري الإسباني من بينهم برشلونة، وجهوا التهاني إلى ريال مدريد على التتويج بلقب الليجا، باستثناء "قادش وأتلتيكو مدريد".

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ولم يهنئ قادش ريال مدريد باللقب، حيث كان ضحية الخسارة أمام الميرنجي في اليوم نفسه بثلاثية نظيفة، ما عقد حسابات الفريق في البقاء بالليجا.

وحسب "آس"، فإن أتلتيكو اعتاد على عدم تهنئة غريمه المدريدي، ولكن الأمر "ليس له علاقة بالتنافس القائم بين الناديين، القاعدة غير المكتوبة هي عدم تهنئة خصومك الرياضيين".

يشار إلى أن ريال مدريد هنأ أتلتيكو عند تتويجه بلقب الليجا في عام 2021.