"الذراع مفتوحة جدًا".. التسجيل الصوتي يكشف سبب إلغاء ركلة جزاء جيرونا أمام برشلونة!

ماذا دار بين الحكم والفار؟

أزاح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الستار عن سبب إلغاء ركلة جزاء لجيرونا خلال مواجهة برشلونة أمس الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الليجا.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا بنتيجة (4-1)، ليواصل الانفراد بصدارة الليجا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

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واحتسب حكم المباراة مونيوز رويز ركلة الجزاء في الدقيقة 44 (كانت النتيجة 2-0)، بعدما لمست الكرة يد مدافع برشلونة إينيجو مارتينيز، بعد كرة مشتركة بين مهاجم جيرونا برايان جيل وأليخاندرو بالدي (مدافعه البارسا)، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويلغي قراره.

وحسب التسجيل الصوتي الذي نشره موقع الاتحاد الإسباني، فإن حكم تقنية الفيديو فالنتين بيزارو جوميز أبلغ رويز بأن الكرة ارتدت من بالدي وليس المهاجم: "أوصي بالمراجعة لتشاهد أن الكرة جاءت من زميله وليس المهاجم، اليد مفتوحة لكن الكرة جاءت من بالدي".

وأضاف: "اليد مفتوحة وهناك مخالفة لكنها الكرة جاءت من زميله، سنبدأ بهذه اللقطة ثم نعرض عليه ما يطلبه، الأمر واضح هنا".

توجه مونيوز رويز لمشاهدة اللقطة على الشاشة، قبل أن يصرّح: "الذراع مفتوحة جدًا، أرني من زاوية أخرى، لكن الأمر واضح".

وختم: "لا أحتاج إلى المزيد، الأمر واضح، التمريرة من زميل نحو اليد على مستوى الكتف، ممتاز سألغي ركلة الجزاء".