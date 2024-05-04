"عار ومخجل".. تشافي يستشيط غضبًا بعد رباعية جيرونا ويشن هجومًا على لاعبي برشلونة!

ماذا قال مدرب البارسا؟

استشاط تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة غضبًا، بعد خسارة فريقه أمام جيرونا بنتيجة 4-2 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.

كان برشلونة متقدمًا بنتيجة 2-1 في الشوط الثاني، قبل أن يقلب جيرونا الطاولة، ويسجلل 3 أهداف في 10 دقائق فقط.

وقال تشافي، في تصريح صحفي عقب المباراة: "الخسارة بهذه الطريقة عار ومخجلة، إننا ننهار مع أول لحظة سلبية بأخطاء فردية واضحة، أكدت ثقتي أكثر من مرة في اللاعبين لمواصلة المنافسة، لكن الأخطاء متكررة وما حدث أمام جيرونا يلخص الموسم بالكامل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستدرك: "ربما السبب أيضا عدم النضج، بسبب أعمار بعض اللاعبين الصغار، لكن من المستحيل التنافس بهذه الطريقة، علينا تصحيح جوانب عديدة على المستويين الفني والذهني، يجب أن نتحسن في أمور عديدة للموسم المقبل".

وتابع: "ليس من السهل استيعاب هذا، لكن علينا استعادة الفريق، يجب تحسين الكثير من الأشياء، في المباريات الأربع ضد (ريال مدريد وجيرونا)، كنا متفوقين، لكن ذلك لم ينعكس في النتيجة".

وختم: "أنا الأكثر غضبًا، فبالإضافة إلى كوني المدرب، فأنا مشجع لبرشلونة، أنا غاضب جدا، لأن هذه الأخطاء يجب ألا تتكرر، كما نعاني من ضعف الفعالية أمام مرمى الخصوم، نحتاج أن نتحسن دفاعيا وهجوميا".