برشلونة يتجه لتصعيد قضية تسجيل أولمو أمام المحاكم .. والخصوم يهددون بإلغاء الدوري الإسباني!

رابطة الليجا تتمسك بموقفها ضد البارسا

كشفت تقارير صحفية، عن خطوة مرتقبة يستعد برشلونة لتنفيذها حال فشله في تسجيل النجم الإسباني داني أولمو وزميله باو فيكتور في قائمة الفريق الكتالوني بشكل دائم، قبل انتهاء المهلة القانونية.

وتلقى برشلونة ضربة قاصمة بعد رفض رابطة الليجا، قيد الثنائي ضمن قائمة النادي بشكل دائم، في ظل فشل إدارة جوان لابورتا في الالتزام بضوابط اللعب المالي النظيف فيما يتعلق براتب الثنائي.

وقامت رابطة الأندية الإسبانية بحذف اسم أولمو، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية، بالإضافة تخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا إلى يوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح النادي الكتالوني في قيده.

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة برشلونة قد تذهب إلى المحاكم العادية وترفع قضية ضد اتحاد الكرة الإسباني، بحجة عدم قدرته على الاستفادة من هامش نافذة الشتاء التي تمتد حتى 3 فبراير المقبل للبحث عن الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان إمكانية تسجيل اللاعبين مرة أخرى استجابة للرقابة الاقتصادية للرابطة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فرص نجاح هذا الاحتمال لبرشلونة ضئيلة للغاية، بالنظر إلى حالات مماثلة للاعبين آخرين لم يتمكنوا من التسجيل مرة أخرى في نفس الفريق، مثل سامو أوموروديون مع غرناطة.

على الجانب الآخر، هناك خصوم يتربصون حال وجود أي تساهل من قبل رابطة الليجا مع برشلونة بشأن تسجيل أولمو وفيكتور، حيث كشفت صحيفة "سبورت" أن عددًا من مسؤولي الأندية الإسبانية، يعارضون منح معاملة تفضيلية للبارسا.

وأوضحت، أنه في حال غيرت رابطة الدوري الإسباني طريقة عملها فيما يتعلق بملف التسجيل لثنائي برشلونة، فإن هذه الأندية تتحدث بالفعل فيما بينها للقيام بدعوى قضائية من أجل إعلان بطلان المسابقة الإسبانية، وهي فوضى كبيرة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على هيبتها.