بيع جميع التذاكر.. برشلونة يعود للتدريبات "بتقليد معتاد" بعد عيد الميلاد

بحضور الجماهير..

يعود فريق برشلونة للتدريبات الجماعية في ملعب يوهان كرويف غدًا الأحد، بعد 7 أيام من العطلة، في الجلسة التقليدية المفتوحة للجمهور في أعياد الميلاد.

ويأمل المدرب الألماني هانز فليك أن يكون الفريق قد تمكن من إعادة شحن طاقته خلال أيام العطلة، بعدما حقق نتائج سيئة للغاية في الجولات الأخيرة بالدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيتدرب بدءًا من الساعة 11:00 صباحًا، علمًا بأنه جرى "بيع جميع التذاكر" للجمهور، حيث سيتم تخصيص الأموال التي تم جمعها لبرنامج يستهدف تحسين الإقامة طويلة الأجل للأطفال والمراهقين المرضى في المستشفيات.

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من المتوقع أن يشارك داني أولمو وباو فيكتور في الجلسة التدريبية بشكل طبيعي (رغم عدم تسجيل عقودهم بعد)، بينما يغيب لامين يامال وفيران توريس بسبب الإصابة.

ويحل برشلونة ضيفًا على بارباسترو يوم السبت المقبل في دور الـ32 من كأس الملك، قبل أن يواجه أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء التالي في نصف نهائي كأس السوبر بالسعودية.