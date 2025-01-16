بيليجريني : برشلونة ليس يامال فقط وهذا السر وراء سقوطنا بخماسية!

انتصار ساحق جديد للفريق الكتالوني

اعترف مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس، بالتفوق الهائل لبرشلونة في مباراة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، والتي فاز بها الفريق الكتالوني بنتيجة 5/1.

بعد أيام من الفوز على ريال مدريد 5/2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، نجح برشلونة في الخروج بنتيجة ساحقة جديدة عندما تغلب على بيتيس بالمباراة التي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، حيث جاءت الخماسية عن طريق جافي وجول كوندي ورافينيا وفيران توريس ولامين يامال، بينما أحرز فيتور روكي هدف بيتيس الوحيد من ركلة جزاء.

وقال بيليجريني للصحفيين بعد المباراة:"عندما تخسر بخمسة أهداف مقابل هدف يكون تقييم فريقك سلبيًا للغاية، صحيح أنهم في حالة رائعة وأظهروا ذلك في نهائي السوبر أمام ريال مدريد، ولكننا منحناهم الكثير من التراخيص الدفاعية وجعلنا الأمور سهلة عليهم".

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وعن المقارنة بين هذه المباراة والمواجهة الأخرى التي تعادل فيها بيتيس مع برشلونة 2/2 على فيامارين:"هناك لعبنا مباراة جيدة جدًا وكنا نستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص وكنا جيدين دفاعيًا، لعبنا بصورة أكثر عدوانية من التي ظهرنا بها اليوم، ألحقوا ضررًا كبيرًا بنا وكنا نعرف جيدًا الجودة التي يتمتع بها لامين يامال، ولكننا افتقدنا للحدة في استعادة الكرة وهذا ما صنع الفارق لهم اليوم".

وعن رأيه في لامين يامال واعتباره اللاعب الأفضل في أوروبا حاليًا:"ليس وحده الذي يظهر بمستويات مبهرة، هناك أيضًا رافينيا وبيدري وداني أولمو يمرون بلحظات جيدة وهذا ينعكس على النتائج التي يقدمونها على أرض الملعب".

وفي نهاية حديثه، قال بيليجريني أن سر تألق برشلونة حاليًا لا يعتمد على المستويات الفردية لبعض اللاعبين، بل العمل الجماعي الذي غرسه المدرب هانز فليك بالفريق.