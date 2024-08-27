"أحدهما اشتباه في صليبي" .. إصابة ثنائي برشلونة أمام رايو فاييكانو

كارثة جديدة تضرب نادي برشلونة..

تعرض اثنان من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لـ"الإصابة"، خلال مواجهة رايو فاييكانو، مساء يوم الثلاثاء.

برشلونة فاز (2-1) على رايو فاييكانو، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025؛ ليحصد العلامة الكاملة "9 نقاط"، بعد الانتصار على فالنسيا وأتلتيك بيلباو، في الأسبوعين الأول والثاني على التوالي.

وخلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، تعرض النجم الإسباني الشاب بيدري رودريجيز لـ"الإصابة"، بعد تدخل عنيف للغاية من باتي سيس، لاعبي رايو فاييكانو.

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بيدري ظل ساقطًا على أرضية الملعب لـ"دقائق عديدة"؛ حيث ظهر وهو يتألم بشدة، أثناء تلقيه العلاج من الجهاز الطبي للفريق البرشلوني.

وقام الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بـ"سحب" بيدري فورًا من الملعب، بعد هذه الإصابة؛ حيث ظهر اللاعب وهو يسير بشكل طبيعي بعد ذلك.

وبعيدًا عن بيدري.. تعرض لاعب الارتكاز الإسباني مارك بيرنال، البالغ من العمر 17 سنة فقط، لإصابة تبدو خطيرة للغاية، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة أمام رايو فاييكانو.

بيرنال سقط بعد لعبة مشتركة مع أحد لاعبي رايو فاييكانو؛ ليخرج من أرضية الملعب وهو يتألم بشدة، وبمساعدة من أعضاء الجهاز الطبي، حيث لم يستطع السير وحيدًا.

وعن إصابة بيرنال.. أعلن الإعلامي الرياضي المقرب من البيت البرشلوني توني خوانمارتي، أن أطباء النادي يعتقدون أن اللاعب تعرض لـ"قطع في الرباط الصليبي".

وأضاف خوانمارتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة؛ لكن هُناك حالة تشاؤم كبيرة بشأن حالته.

فليك صعد بيرنال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، واعتمد عليه في "التشكيل الأساسي"، خلال المباريات الثلاث الأولى من عمر الدوري.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني من عديد الإصابات، منذ بداية الموسم الحالي؛ أبرزها ثلاثي الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو والدنماركي أندرياس كريستنسين والإسباني إريك جرسيا، إلى جانب متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، والجناح العائد من الإعارة أنسو فاتي.