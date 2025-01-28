خطوة هائلة لإدارة لابورتا

توصلت إدارة برشلونة لاتفاق مع الثنائي الشاب جافي وبيدري، لتأمين بقائه داخل النادي الكتالوني بعقود جديدة، مع توقعات بتوقيعها خلال الأسبوع الجاري.

ويرتبط جافي البالغ من العمر 20 عامًا بعقد مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2026، وهو نفس الموعد الذي ينتهي فيه عقد بيدري، لذلك يسعى جوان لابورتا رئيس البارسا للاحتفاظ بالثنائي باعتبارهما من أصول النادي الثمينة.

ووفقاً لتقارير من قناة "TV3"، سيتم تمديد عقد جافي بنهاية الأسبوع الجاري، ليشمل الموسم الحالي و5 مواسم إضافية حتى 30 يونيو 2030، مع إشارة إلى أن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد ستصل إلى مليار يورو.

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من ناحية أخرى، أوضحت إذاعة "RAC1"، أن توقيع عقد التجديد مع جافي سيتم يوم الخميس المقبل، بينما سيتم توقيع عقد تجديد بيدري يوم الجمعة.

وأكد النادي الكتالوني في وقت سابق هذا الشهر ثقته في الإعلان عن تجديد عقود بيدري وجافي في الأسبوع الأخير من يناير، وهي خطوة تهدف لضمان بقاء اللاعبين اللذين تنتهي عقودهما في 2026 لمدة أطول.

وأفاد المدير الإداري لبرشلونة، أن الإدارة الرياضية تركز على ضمان استمرارية المواهب الشابة التي نشأت في أكاديمية لاماسيا، حيث تم تجديد عقود كل من رونالد أراوخو وجيرارد مارتين بالفعل، إضافة إلى المفاوضات الجارية لتمديد عقدي بيدري وجافي.

أما بالنسبة للاعب لامين يامال، فقد أشارت المصادر إلى أن النادي سيقوم بتجديد عقده بمجرد بلوغه سن الـ18، وفقًا للوائح المعمول بها في الدوري الإسباني.

وأعربت مصادر مقربة من النادي عن تفاؤلها بأن هذه التعاقدات ستسهم بشكل كبير في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في المستقبل.