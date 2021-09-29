برشلونة ضد بنفيكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وبنفيكا وذلك في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022

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بنفيكا 3 × 0 برشلونة

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز بنفيكا على برشلونة بثلاثية نظيفة

تبديل لبرشلونة بخروج سيرجي روبيرتو ودخول مينجويزا

87' مشاكل برشلونة تزداد بحصول جارسيا على بطاقة حمراء

بطاقة صفراء من نصيب نيكولاس جونزاليس بعد تدخل قوي على لاعب بنفيكا

78' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنفيكا يحرز الهدف الثالث عن طريق نونيز من ركلة جزاء

ركلة جزااااااااااااااااااااااااااااااااء لبنفيكا وبطاقة صفراء للاعب ديست

75' حكم المباراة يراجع تقنية الفار تحسبًا لوجود ركلة جزاء على برشلونة، بعد أن لمس ديست الكرة بيده

تبديلين لبنفيكا بدخول تاعرابت وألميدا وخروج جريمالدو وياريمتشوك

68' جوووول جوووووووول جوووووووووووووووول رافا يسجل الهدف الثاني لبنفيكا، تير شتيجن يتصدى لتسديدة جواو ماريو وترتد الكرة إلى رافا الذي سددها في الشباك بكل قوة

ثلاثة تبديلات لبرشلونة بدخول نيكولاس جونزاليس، فاتي وكوتينهو وخروج كل من بوسكيتس، لوك دي يونج وبيدري

65' أووووووووووه جريمالدو يحرم برشلونة من التعادل! عرضية رائعة من ديباي لروبيرتو على القائم البعيد، سيرجي يسدد الكرة ولكن جريمالدو يبعدها ببراعة من أمام المرمى

بطاقة صفراء لجريمالدو بعد تدخل قوي على لاعب برشلونة

بطاقة صفراء لرافا لاعب بنفيكا بعد عرقلة بيدري

51' أووووووووووووووووه مستحيل! نونيز يستغل خروج خااااااطئ من تير شتيجن، يسدد في المرمى الخالي ولكن لكرة تصطدم بالقائم

48' ضربة حرة غير مباشرة لبنفيكا، الكرة تصل إلى فيريسيمو الذي يلعب الكرة برأسه ولكنها تمر فوق العارضة

47' تسديدة قوووية من أوتاميندي ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف مقابل لا شئ

تبديل أول لبنفيكا بخروج لازارو ودخول جلبيرتو

بطاقة صفراء ثانية في المباراة لمدافع بنفيكا أوتاميندي

تبديل مبكر لبرشلونة بخروج بيكيه ودخول جافي

31' انطلاقة رائعة من نونيز، أراوخو يلتحم معه ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء

30' أووووووووووه فرصة خطيرة لبرشلونة عن طريق دي يونج ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

29' عررررضية من روبيرتو ولكن حارس بنفيكا يشتت الكرة بنجاح

27' فرررصة لديباي الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن المهاجم الهولندي يسدد! وتصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

18' تسديدة قوووووووية من بيدري ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب بيكيه

11' أوووووووووووه فرانكي دي يونج يهدر انفراد صريح بالمرمى، بعد عررررضية رائعة من الجهة اليمنى

10' أوووووووه بابابابا! برشلونة يهدر فرصة ثمينة، تمريرة من بيدري إلى فرانكي الذي يمررها إلى لوك ولكن فيريسيمو ينقذ الموقف ببراعة

4' تسديدة من ياريمتشوك ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

2' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية لأصحاب الأرض، بنفيكا يحرز الهدف الأول عن طريق نونيز بعد انطلاقة رائعة في الجهة اليسرى، مراوغة لجارسيا وتسديدة في الزاوية القريبة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 3/5/2 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-5-2

تير شتيجن

أراوخو - بيكيه - جارسيا

ديست - بيدري - بوسكيتس - دي يونج - روبيرتو

لوك دي يونج - ديباي

تشكيل بنفيكا:

قرر المدرب خيسوس اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-4-3

فلاكوديموس

فيرتونخين - أوتاميندي - فيريسيمو

جريمالدو - فايجل - ماريو - لازارو

نونيز - ياريمتشوك - رافا

يرغب العملاق الكتالوني لتعويض الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونخ على ملعبه في الجولة الأولى، في حين أن النسور البرتغالية يرغبون باستغلال حالة البلاوجرانا من أجل اقتناص أول انتصار لهم في هذا الدور.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وبنفيكا، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب النور في العاصمة لشبونة.