ليس أولمو فقط .. صفقة برشلونة الجديدة تواجه خطر عدم التسجيل في يناير

لابورتا تعهد بحل الأزمة

أزمة جديدة يواجها نادي برشلونة الإسباني على طريقة ما حدث مع داني أولمو، وهذه المرة مع صفقته الأخرى، باو فيكتور القادم من جيرونا.

النادي الكتالوني تعاقد مع أولمو من لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه عانى من أجل تسجيله، قبل أن يستغل إحدى اللوائح لإدراجه بقائمة الفريق حتى 31 ديسمبر بشكل مؤقت، لحين ضبط حساباته الخاصة بقاعدة 1:1 للعب المالي النظيف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن باو فيكتور تم تسجيله مثل أولمو، وهذا يعني أن برشلونة سيتعين عليه ضبط ميزانيته من الآن وحتى شهر يناير القادم للاعتماد عليه في النصف الثاني من الموسم.

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وأشارت إلى أن الجانب الإيجابي من القصة، هو الراتب المنخفض الذي يحصل عليه المهاجم البالغ من العمر 22 سنة، وهو ما يجعل تسجيله أسهل من أولمو صاحب الراتب الأكبر.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد خرج في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل التعهد بإيجاد الحلول الأفضل للنادي من أجل تحقيق اللعب المالي النظيف في أقرب فرصة ممكنة.

يذكرر أن فيكتور بدأ مسيرته في شباب جيرونا، وانضم إلى رديف برشلونة في 2023 على سبيل الإعارة، قبل أن يدفع النادي الكتالوني مبلغ 2.7 مليون يورو فقط لضمه بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته، وذلك بعدما تألق وسجل 20 هدفًا مع الفريق الرديف.