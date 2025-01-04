وافقت على الفور..

شهدت مباراة بارباسترو وبرشلونة حدثًا مفرحًا لأحد لاعبي الفريق الناشط بدوري الدرجة الرابعة، رغم الخسارة برباعية نظيفة أمام النادي الكتالوني في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

ونشر برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني، عددًا من الصور لأحد لاعبي بارباسترو وهو يطلب الزواج من صديقته بعد المباراة.

وفي تغريدة عبر حساب البرنامج الرسمي على منصة إكس: "يا له من خبر مُفرح في بارباسترو! لاعب الفريق إسرائيل جارسيا طلب الزواج من صديقته بعد المباراة.. وكانت الإجابة نعم".

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وحقق برشلونة الفوز بنتيجة 4-0 ليتأهل إلى دور الـ16 بكأس الملك، بينما ودّع بارباسترو البطولة للمرة الثانية على التوالي على يد البارسا.

وجاءت رباعية برشلونة في المباراة عن طريق "إريك جارسيا (ق21) وروبرت ليفاندوفسكي (31 و47) وبابلو توري (56)".