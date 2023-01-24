"برشلونة وإشبيلية سيطردان من كأس ملكة إسبانيا"

صحفي إسباني يؤكد أن فريقي برشلونة وإشبيلية سيتعرضان للإقصاء من كأس ملكة إسبانيا.

أكد الصحفي الإسباني خوانفي سانز أن فريقي برشلونة وإشبيلية سيتعرضان للإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-23، بسبب إشراك لاعبتين غير مؤهلتين.

سانز، وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، أكد أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيقرر إقصاء الفريقين من البطولة.

وقال سانز: "كما تعلمون، كانت هناك مشكلة في دور الستة عشر من كأس الملكة في مباراتي برشلونة ضد أوساسونا، وفياريال أمام إشبيلية، حيث أشرك برشلونة جيسي فيريرا، وأشرك إشبيلية ناجور كالديرون".

وشرح: "ما فعله أوساسونا وفياريال هو الاستئناف أمام لجنة المنافسة بزعم عدم أحقية اللاعبتين في المشاركة، لماذا؟ لأنه في ربع نهائي النسخة السابقة من كأس الملكة، تمت معاقبة اللاعبيتن بالإيقاف".

واختتم: "الخبر هو أن برشلونة وإشبيلية سيطردان من كأس ملك إسبانيا بسبب إشراك لاعبتين لا يحق لهما ذلك، حيث سيتم قبول اعتراض أوساسونا وفياريال، وسيعبران إلى ربع النهائي".

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن جيسي فيريرا، أحد الصفقات الجديدة في فريق برشلونة النسائي، تعرضت للطرد بعد إنذارين في مباراة فريقها السابق مدريد ضد سبورتينج دي هويلفا، أما ناجور كالديرون، فقد طُردت ببطاقة حمراء مباشرة في مباراة ربع النهائي بين إشبيلية وتينيريفي.