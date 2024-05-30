رباعي برشلونة يقع تحت رحمة "أموال الصيف" .. وفرصة أخيرة لطريد تشافي!

الرواتب الضخمة تكبل إدارة لابورتا

رغم نجاحه في التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك، يواجه برشلونة أزمة اقتصادية كبيرة تنعكس بالسلب على مستقبل الفريق الكتالوني.

ويسعى برشلونة لجمع الكثير من الأموال في الصيف الجاري، حتى يتمكن من ضبط فاتورة الرواتب وتوفيق أوضاعه فيما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف، حتى يتمكن من تسجيل عقود بعض من لاعبيه وضم صفقات جديدة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة يواجه أزمة بشأن تسجيل عقود الرباعي جافي، أليخاندرو بالدي، فيتور روكي وإينيجو مارتينيز، بسبب فاتورة الرواتب الضخمة التي تكبل إدارة لابورتا.

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وينتظر الرئيس جوان لابورتا، وصول 100 مليون يورو من بيع 49٪ من أسهم شركة برشلونة ميديا، بخلاف محاولات لإبرام اتفاقية مع شركة نايكي من شأنها إضافة 100 مليون أخرى، مقابل "مكافأة التوقيع" الخاصة بالعقد الجديد.

وأشارت إلى أن برشلونة ليس لديه أي شك بشأن ضرورة تسجيل الثنائي جافي وبالدي، إلا أن الثنائي الآخر البرازيلي فيتور روكي ومارتينيز، لم يحسم الأمر بشأنهما حيث أن مستقبلهما داخل النادي غير مؤكد وقرار الاحتفاظ بهما سيعتمد على أدائهما في فترة ما قبل الموسم الجديد.

وأوضحت أن فيتور روكي لديه الآن فرصة من ذهب لإثبات جدارته بارتداء القميص الكتالوني، إذ أن رحيل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز ووصول هانز فليك يمنحه فرصة للاستمرار في الفريق الأول.

وأضافت "ماركا": "حالة إينيجو مارتينيز معقدة للغاية. حيث يرتبط بعقد مع النادي ينص على أنه إذا لم يتمكن برشلونة من تسجيله فسيتعين عليهم تعويضه بمبلغ مالي".