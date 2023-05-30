برشلونة: أمران يتحكمان في عودة ليونيل ميسي إلى النادي!

الظروف مناسبة بشهادة تشافي

يواصل نادي برشلونة الإسباني الضغط من كل الجهات، لإعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني من جديد الموسم القادم.

عقد ميسي ينتهي مع باريس في 30 يونيو المقبل، ويبدو أنه لا توجد نية لدى صاحب الـ35 سنة من أجل التوقيع على عقد جديد، وسط ترقب من برشلونة والهلال السعودي للموقف.

جوردي كرويف المدير الرياضي لبرشلونة قال في معرض "Culer de L'any Gala" الذي أقيم بشكل مشترك بين النادي وصحيفة "سبورت" الإسبانية:"الصفقة تعتمد عليه وعلى موقفنا من اللعب المالي النظيف".

وأضاف:"في الوقت الحالي هو أمامه مباراة أخرى مع باريس في الدوري الفرنسي ولن نتحدث عن مستقبله، ولكن بعد نهاية عقده فالأمر كله يعتمد عليه وعلى اختياره في النهاية".

وأما إنريك ماسيب عضو السكرتارية الفنية فقد قال:"نحن في انتظار قضية مهمة جدًا مثل اللعب المالي النظيف، ويجب علينا النظر إلى وضعنا وقتها، لا أعتقد أن ما حدث قبل عامين له أي تأثير على عودة ميسي، العلاقة بينه وبين رئيس النادي قوية وثابتة".

يذكر أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، سبق أن أكد في تصريحات له أن ميسي له اليد العليا في عودته لبرشلونة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تناسب تواجده بالنادي من جديد.