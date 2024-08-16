جماهير بيلباو تمنح برشلونة "رسالة واضحة" حول مستقبل نيكو ويليامز!

ظهور خاص لصاحب الـ22 سنة في الجولة الأولى من الليجا

إشارة جديدة عكس ما يتمناه عشاق برشلونة عن نيكو ويليامز، وهذه المرة ليست من أتلتيك بيلباو ولكن عن طريق جماهيره.

ويليامز كان ولا يزال حديث الجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب شائعات انتقاله إلى برشلونة، للحاق بزميله في منتخب إسبانيا داني أولمو المنضم حديثًا للفريق الكتالوني، بعدما قام الثنائي بمساعدة بلادهما في الفوز ببطولة يورو 2024 في ألمانيا.

الأنظار كلها اتجهت إلى ملعب سان ماميس، أمس، الخميس، لمتابعة ويليامز خلال مباراة أتلتيك بيلباو مع خيتافي، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وجلس الجناح الشاب على دكة البدلاء في بداية اللقاء وفقًا لرؤية المدرب إرنستو فالفيردي، قبل أن يدخل في الدقيقة 72 من عمر المباراة بدلًا من بيرينجير، وسط صيحات من جماهير بيلباو "نيكو، نيكو".

وظهر الجناح الإسباني في حالة انسجام شديدة مع الجماهير، وذلك في إيحاء واضح بأن هذه الأجواء ليست للاعب أصبح على وشك الرحيل عن النادي قبل أيام من إغلاق السوق.

وبعد ظهوره بمستوى جيد فيما تبقى من المباراة، بتسديد كرتين على المرمى والقيام بالعديد من المراوغات، حرصت جماهير بيلباو على ترديد اسم ويليامز مرة أخرى قبل ذهابه إلى غرفة الملابس بعد صافرة النهاية، وذلك رغم عدم رضاها عن التعادل مع الفريق الخصم.

جدير بالذكر أن ميكيل جونزاليس المدير الرياضي لبيلباو، سبق أن أكد استمرار ويليامز مع النادي الباسكي وعدم رحيله على هامش نفس المباراة.