إعارة مع خيار الشراء .. نجم موناكو يظهر كـ"فرصة ذهبية" لبرشلونة في يناير

تحرك محتمل للنادي الكتالوني

يواصل نادي برشلونة بحثه عن حلول مناسبة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم فريق المدرب هانز فليك لما تبقى من الموسم الجاري.

الأولوية في الوقت الحالي هي تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور وحل مشكلة لأزمة النادي مع اللعب المالي النظيف، وبعدها سيكون الباب مفتوحًا أمام التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن المركز الذي يريد تدعيمه فليك هو الظهير الأيسر، والذي يتواجد فيه أليخاندرو بالدي وجيرارد مارتن فقط، مما جعل النادي يوجه أنظاره نحو كايو هنريكي لاعب موناكو الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن اللاعب سبق أن ارتبط ببرشلونة على مدار السنوات الماضية خلال فترات توهجه، ومع انخفاض أسهمه في موناكو هذا الموسم، تظهر فرصة لضمه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأوضحت الصحيفة أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة يراقب وضع صاحب الـ27 سنة مع موناكو هذا الموسم، ويدرك فقدانه لمكانته البارزة مع فريق المدرب أدي هوتر.

ولذلك سيحاول النادي الكتالوني استغلال الأمر، بالتعاقد مع اللاعب الذي يمتد عقده مع موناكو حتى عام 2027، ولكن في صورة إعارة مما يتناسب مع الوضع المالي الصعب الذي يعيشه برشلونة.

وسيحرص ديكو على إدراك بند خيار الشراء في عقد إعارة اللاعب لو تمت الصفقة، وذلك للتمكن من ضمه بشكل نهائي لو أثبت نفسه في النصف الثاني من الموسم.

جدير بالذكر أن هنريكي سبق أن انتقل لأتلتيكو مدريد، ولكنه لعب مباراة واحدة فقط مع الفريق الإسباني، قبل أن تزدهر مسيرته في أوروبا بعد الانضمام لموناكو في عام 2020 مقابل 8 ملايين يورو.