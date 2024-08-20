تعقيدات صفقة لياو تدفع برشلونة نحو ضم "منبوذ يوفنتوس"

اللاعب خارج حسابات المدرب تياجو موتا

يسعى برشلونة للتعاقد مع جناح كبير في ما تبقى من سوق الانتقالات الحالي، ولكن الأمور تبدو معقدة للغاية بعد انهيار صفقة نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن برشلونة سيوجه أنظاره نحو رافائيل لياو، وسط توقعات بصعوبات مالية هائلة لجلب الجناح البرتغالي إلى كتالونيا، لذلك قرر جوان لابورتا رئيس النادي وديكو المدير الرياضي التوجه نحو فيديريكو كييزا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن الجناح الإيطالي خرج تمامًا من حسابات تياجو موتا مدرب يوفنتوس وأصبح منبوذًا بسبب راتبه المرتفع، وفكرة انتقاله إلى برشلونة تبدو أسهل بكثير من لياو، خاصة وأنه يدخل في العام الأخير من عقده، ويمكنه الرحيل بقيمة مخفضة هذا الميركاتو، بدلًا من مغادرة السيدة العجوز بالمجان في الصيف القادم.

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وأشارت إلى أن برشلونة كان يراقب موقف كييزا منذ فترة، وعلم جيدًا أنه لا يريد تجديد عقده الذي ينتهي في 2025، مما يعني إمكانية ضمه بحوالي 15 مليون يورو، وهو مبلغ مثالي مقارنة بقيمة اللاعب الفنية بغض النر عن معاناته مع الإصابات.

وما يجعل الأمور أكثر سهولة في صفقة كييزا، هي علاقة النادي الكتالوني بفالي رمضاني وكيل أعمال اللاعب، والذي ساعد برشلونة في أكثر من صفقة وعلى رأسها ميراليم بيانيتش، فرانك كيسييه، بيير أوباميانج، كليمون لونجليه وماركوس ألونسو.

ورغم مراقبة وضعية الجناح الإيطالي، يفضل برشلونة عدم التحرك بشكل جدي تجاهه بعرض رسمي، إلا بعد بذل كل المحاولات للتعاقد مع رافائيل لياو، ولا يمكن استبعاد كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ من الصورة أيضًا، خاصة وأنه يبحث عن فريق جديد له بعد قرار النادي الألماني بالتخلي عنه.