بعد هدف الإنقاذ في بنفيكا .. إريك جارسيا يحسم مسألة الرحيل عن برشلونة

المدافع الإسباني كان أحد أبطال ريمونتادا البارسا أمام بنفيكا

حسم إيريك جارسيا مدافع برشلونة موقفه من العروض المقدمة له للرحيل عن ناديه خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، وذلك بعد ساعات قليلة من لعبه أحد أدوار البطولة في ريمونتادا فريقه أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

المدافع الإسباني انضم للبارسا قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر صيف 2021، وقد أعير إلى جيرونا خلال موسم 2023-2024، وأثيرت الكثير من الأخبار حول رحيله خلال الصيف الماضي وكذلك يناير الجاري، خاصة أنه ليس في حسابات التشكيل الأساسي للمدرب هانز فليك.

جارسيا ارتبط بعدد من الأندية أبرزها جيرونا وكومو، لكن اللاعب رفض كل تلك العروض واختار البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم على الأقل، حسبما أفاد الصحفي فابريتسيو رومانو، والذي أشار إلى أن ذلك القرار اتخذ بعد جلسة جمعت اللاعب مع المدرب الألماني.

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المدافع صاحب الـ24 عامًا كان قد شارك من دكة البدلاء في مباراة الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وقد أحرز هدف الإنقاذ للبارسا الذي عادل النتيجة أمام بنفيكا 4-4 قبل أن يخطف رافينها الفوز بالهدف الخامس.

يُشار إلى أن جارسيا لعب هذا الموسم 17 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها هدفين وصنع آخر، ولكن عدد دقائقه على الملعب لم يتجاوز الـ680 دقيقة.