وسط منافسة شرسة .. فابريجاس يستهدف ثنائي برشلونة لإنقاذ كومو من الهبوط

المهمة ليست سهلة

يحرص سيسك فابريجاس مدرب فريق كومو الإيطالي، على جلب المزيد من التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن هذا المنطلق، قرر توجيه أنظاره نحو برشلونة.

الحديث هنا عن الثنائي أنسو فاتي وإريك جارسيا، بسبب الوضع الصعب لهما تحت قيادة المدرب هانز فليك، وعدم مشاركتهما بانتظام مع الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم، خاصة فاتي الذي تم استبعاده من قوائم المباريات أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن فابريجاس يريد ضم لاعبين ذوي كفاءة، لمساعدة الفريق على القتال من أجل البقاء في الدوري الإيطالي وتفادي الهبوط، لذلك ورد في ذهنه فكرة طلب العون من ناديه السابق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشكلة التي تواجه سيسك هي وجود منافسة شرسة على جارسيا، بسبب استهداف جيرونا وريال سوسييداد للتعاقد معه، وفرص أي منهما تبدو أقوى من كومو لمشاركتهما في المسابقات الأوروبية.

وأما بالنسبة لفاتي، هناك اهتمام أيضًا من إشبيلية وريال بيتيس للتعاقد معه على سبيل الإعارة، وهي نفس الصيغة التي سيطمح لها كومو.

جدير بالذكر أن كومو أصبح قريبًا في الوقت الحالي من ضم لاعب آخر من برشلونة على سبيل الإعارة، وهو أليكس فالي الذي لعب الجزء الأول من الموسم مُعارًا إلى سلتيك الاسكتلندي.