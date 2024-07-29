الأحوال تنقلب في برشلونة.. فيليكس يقترب من البقاء وكانسيلو في ورطة!

النادي الكتالوني يمر بفترة صعبة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تغيرات كبيرة في سوق انتقالات نادي برشلونة خلال الفترة الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن برشلونة يبتعد بشكل مستمر عن التوقيع مع جواو كانسيلو مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يرفض بشكل قاطع أي خروج في إعارة جديدة للنجم البرتغالي، ويريد بيعه بشكل نهائي وهو ما لا يستطيع برشلونة فعله.

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وذكرت أن مواطنه جواو فيليكس يقترب من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة، في ظل رفض أتلتيكو مدريد عرض بيعه لنادي بنفيكا.

جدير بالذكر أن هانسي فليك يرغب في الحفاظ على فيليكس في ظل عدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بقدوم نيكو ويليامز لصفوف برشلونة.