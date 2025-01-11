صفقة أخرى قد تحدث في يناير .. برشلونة يتجه نحو إيزاك للهروب من تخبط ليفاندوفسكي

عدة أهداف على جدول أعمال النادي الكتالوني

بعد التمكن من تسجيل داني أولمو وباو فيكتور بشكل مؤقت، بدأ نادي برشلونة الإسباني في التحضير لخططه في سوق الانتقالات لشهر يناير وكذلك للميركاتو الصيفي المقبل.

مركز المهاجم الصريح يعتبر من الأماكن التي تطالب الجماهير بتدعيمها، وسط المستويات المتخطبة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهو الأمر الذي لا تعارضه إدارة النادي الكتالوني، بل وضعت قائمة مقترحة من الأهداف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة يبحث عن مهاجم يجيد الدخول من الجانب الأيسر والاختراق من العمق ولديه قدرة على إنهاء الفرص وتسجيل الأهداف، وهنا يظهر اسم المهاجم السويدي أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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ويأتي ذلك لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، لأن النادي الكتالوني بحاجة إلى مهاجم جديد بسبب تقدم ليفاندوفسكي في العمر وتذبذب مستواه، وكذلك لقلة خطورة الفريق من الجانب الأيسر بعد الفشل في ضم نيكو ويليامز وتراجع مستوى أنسو فاتي والإصابات التي تعرض لها، كما أن رافينيا لا يمتلك الصفات المذكورة عن الاختراق من الجانب الأيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيزاك هو اللاعب المفضل لدى إدارة برشلونة والمدرب هانز فليك، مقارنة بفيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة، ويرجع هذا الأمر لجودته الفنية وتعدد استخداماته.

والمشكلة هنا تكمن في ارتفاع سعر المهاجم السويدي، لأن وفقًا للعديد من التقارير الإنجليزية فإن مطالب نيوكاسل لبيعه قد تتخطى الـ150 مليون يورو.

وهو ما دفع برشلونة إلى وضع أهداف أخرى محتملة، مثل لويس دياز جناح ليفربول ورافائيل لياو نجم ميلان، وكذلك ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بعدما قام وكيله بعرض على النادي الكتالوني.

وفي النهاية، ينتظر برشلونة ورئيسه جوان لابورتا ما سيسفر عنه هذا السوق، وإمكانية تحقيق أرباح من بيع رونالد أراوخو وأنسو فاتي، وربما الحصول على دخل إضافي من أوسكار مينجويزا وفرانشيسكو ترينكاو وكليمون لونجليه، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص التحرك في الميركاتو الشتوي "وهنا سيكون راشفورد هو الصفقة الأكثر واقعية"، أو الانتظار للصيف للتحرك تجاه إيزاك.