برشلونة يفتح أبواب السعودية أمام شتيجن بالتخطيط لخطف هدف النصر!

سبق له الارتباط بالنصر وبرشلونة

يدرس نادي برشلونة الإسباني جديًا، فكرة التعاقد مع حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم هذا المركز استعدادًا للموسم القادم.

النادي الكتالوني قام بتوجيه أنظاره نحو ستول ديميتريفسكي حارس رايو فاييكانو ومقدونيا الشمالية، كخيار غير مكلف ومجاني لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن صاحب الـ30 سنة سبق أن أعلن عن رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، ولكن في حالة التوصل لاتفاق مناسب.

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وأشارت إلى أنه أي تحرك نحو ديميتريفسكي يتوقف على مساعي الحارس الاحتياطي إيناكي بينيا في البحث عن فريق آخر له للعب بانتظام.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها الحارس المقدوني ببرشلونة، حيث اقترب من الانضمام للنادي الكتالوني في عام 2022، وارتبط أيضًا بالانضمام للنصر السعودي.

يذكر أن ديميتريفسكي يقدم مستويات مبهرة هذا الموسم، حيث حافظ على نظافة شباكه تسع مرات حتى الآن، بفارق مرتين عن الألماني مارك تير شتيجن الحارس الأساسي لبرشلونة، والذي ارتبط هو الآخر بالرحيل والانتقال للدوري السعودي، وسط ترقب شديد لتحديد مصيره خلال الأشهر القليلة القادمة.