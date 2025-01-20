بعد الحديث عن برشلونة والدوري السعودي ومزاملة فيدال .. وجهة غير متوقعة لكيلور نافاس!

حامي عرين ريال مدريد الأسبق حدد فريقه القادم

استقر أخيرًا الكوستاريكي كيلور نافاس على ناديه الجديد، عقب أسابيع من المفاوضات مع عدة وجهات أبرزها برشلونة وكولو كولو وأندية دوري روشن السعودي.

حارس المرمى الذي سبق له حماية عرين ريال مدريد لخمس سنوات (من أغسطس 2014 إلى سبتمبر 2019)، رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2024، ومن وقتها لم ينضم إلى أي نادٍ جديد، وقد ارتبط بالانضمام إلى برشلونة لتعويض المصاب مارك أندريه تير شتيجن لكن النادي الكتالوني اختار في النهاية البولندي فويتشيك تشيزني.

نافاس ارتبط كذلك بالانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي لكنه رفض الأمر، وبعدها قيل أنه سيُزامل أرتورو فيدال في كولو كولو لكن الأمر لم يتم أيضًا، لينتهي به المطاف في وجهة غير متوقعة أبدًا في الأرجنتين.

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صحيفة "دياريو أوليه" الأرجنتينية أوضحت أن صاحب الـ38 عامًا توصل بالفعل إلى اتفاق شفوي مع نيويلز أولد بويز على اللعب له لموسم واحد، حيث سيخوض معه بطولة أبيرتورا الأرجنتينية.

يذكر أن نافاس شارك الموسم الماضي في ست مباريات فقط مع باريس سان جيرمان، استقبل خلالها سبعة أهداف وخرج بشباك نظيفة من مباراتين، لكنه كان قد كتب التاريخ مع ريال مدريد بحصد العديد من البطولات، منها ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وأربعة من كأس العالم للأندية، بخلاف ثلاث بطولات كأس السوبر الأوروبي وعدد من البطولات المحلية.