فيديو | "جزء من طاقم فليك ولكن".. برشلونة يعلن دور تياجو ألكانتارا!

ماذا قال النادي الكتالوني؟

كشف نادي برشلونة الإسباني طبيعة الدور الذي يقوم به تياجو ألكانتارا، الذي يتواجد في تدريبات برشلونة لمعاونة المدير الفني الجديد هانز فليك.

وعاد ألكانتارا من جديد إلى برشلونة، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وإعلانه اعتزال كرة القدم نهائيًا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "بعدما اعتزل مؤخرًا في الـ33 من عمره، من المقرر أن يقضي تياجو ألكانتارا الأسابيع المقبلة كجزء من طاقم هانز فليك التدريبي في برشلونة".

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وأضاف: "من المتوقع أن يبقى تياجو مع الطاقم التدريبي لبرشلونة طوال الصيف، حيث يكتسب الخبرة مع الجهاز الفني".

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد أكدت أن تياجو يلعب دورًا في تدريبات برشلونة بشكل يومي، ويُباشر عمله كحلقة وصل بين فليك واللاعبين، وفق رغبة المدرب الألماني، بفضل إجادته اللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية.

وختمت: "يستهدف هانز فليك إيصال كافة تعليماته بدقة تامة إلى الفريق والطاقم، ويرى أن تياجو هو أفضل من يقوم بهذا الدور، لذا يعتمد عليه من أجل النجاح في تجربته الجديدة بالليجا".