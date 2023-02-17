"برشلونة استحق ركلة جزاء أمام مانشستر.. لا شك في ذلك!"

تناولت العديد من الآراء كرة فريد المثيرة للجدل خلال مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والتي طالب بها الكتالونيون ومدربهم تشافي بركلة جزاء.
وقال الخبير التحكيمي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" بارينكيا مونتيرو: "لقد كانت لمسة يد واضحة من فريد، وكان لابد من احتسابها ركلة جزاء".
وكان المدرب تشافي قد قال إنه ذهب إلى حكم اللقاء ماوريسيو مارياني وأخبره أن الكرة ركلة جزاء وأنهم استحقوها بالفعل.
تشافي: ظلمونا مثلما حدث ضد إنتر، وإريك تين هاج: المباراة أرهقت الحكم!
وقال تشافي عقب المباراة: "لقد تم ظلمنا.. الكرة كانت ركلة جزاء بالفعل وهذا ما قلته لحكم المباراة".
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