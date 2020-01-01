إصابة قوية تبعد إنييستا عن الملاعب لمدة أربعة أشهر

صدمة قوية للنجم الإسباني

تلقى لاعب الوسط الإسباني المخضرم أندريس إنييستا نجم فيسيل كوبي الياباني، صدمة قوية، بعدما تأكد غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى أربعة أشهر.

صاحب الـ36 سنة، أصيب في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، خلال مواجهة فريقه ضد نادي شنغهاي الصيني.

الفحوصات التي أجراها نجم برشلونة السابق، كشفت عن معاناته من تمزق في عضلة الفخذ المستقيمة، مما دفعه إلى إجراء عملية جراحية.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت نجاح العملية التي أجراها إنييستا في برشلونة، حيث بدأ اللاعب بالفعل مرحلة التعافي من الإصابة.

وكان إنييستا قد ساهم في تأهل فيسيل كوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يخرج الفريق على يد أولسان هيونداي ممثل كوريا الجنوبية.

يذكر أن إنييستا انضم لفيسيل كوبي في يوليو 2018 في صفقة انتقال حر، بعد مسيرة حافلة مع فريقه السابق برشلونة.

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وحصل الإسباني على بطولتين مع الفريق الياباني حتى الآن، حيث توج ببطولة الكأس المحلي في 2019 وكأس السوبر هذا العام.