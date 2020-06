برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

إشبيلية × برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل برشلونة:

What's up, #Culers ! Here's your starting XI for #SevillaBarça ! pic.twitter.com/zP7EQRP4Ev

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

مارتن برايثوايت - لويس سواريز - ليونيل ميسي

البدلاء: شومي - نيتو - جونيور فيربو - إيناكي بينا - مونشو - إنسو فاتي - ريكي بويج - كيكو سافيرو - أرتور - أليكس كولادو - أنطوان جريزمان - رونالدو آراخو



تشكيل إشبيلية:

🚨 Here is the #SevillaFC starting XI for tonight's match 🆚 @FCBarcelona:



Vaclík - Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón - Fernando, Jordán, Óliver - Ocampos, Munir, De Jong. #SevillaFCBarça #WeareSevilla pic.twitter.com/6TIHllTCl6