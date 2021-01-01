برشلونة ضد ألافيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، بملعب كامب نو..

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برشلونة 5 × 1 ألافيس

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز برشلونة على ألافيس بخمسة أهداف مقابل هدف

88' ترينكاو يسجل السادس ولكن الحكم لا يحتسب الهدف لوجود البرتغالي في وضع تسلل

79' يا الله، يا له من هدف لبرشلونة، ميسي يمرر بشكل مذهل إلى جريزمان الذي يلعب كرة عرضية يسددها فيربو في الشباك بكل قوة وسهولة، برشلونة يتقدم بخماسية

74' جوووووووووووووووووووووووووووووول ميسي يسجل الرابع، برشلونة يقطع الكرة سريعا بعد الهدف الثالث وتصل لميسي الذي سدد كرة لا تصد ولا تُرد أبدًا

73'جووووووووووووووووووووووووووووووووووول ترينكاو يسجل الهدف الثالث لبرشلونة، بيدري يمرر تمريرة رائعة لميسي الذي ينفرد بالمرمى ولكن باتشيكو يتألق ويتصدى ولكن الكرة تعود للبرتغالي الذي سددها بسهولة في الشباك الخالية

69' انطلاقة رائعة من ريوخا وكرة عرضية خطيرة ولكن أومتيتي يشتت الكرة إلى ضربة ركنية

65' تمريرة مذهلة من ميسي إلى جريزمان الذي سددها من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر، برشلونة يهدر فرصة آخرى لتسجيل الهدف الثالث!!

63' لاعبو برشلونة يتبادلون التمريرات القصيرة بشكل رائع، الكرة تصل لميسي الذي يسددها أرضية قوية ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر للحارس المتألق باتشيكو

62' أووووووووووووووووووووه ترينكاو يهدر فرصة هدف محقق! البرتغالي ينفرد تمامًا بالمرمى ويسدد الكرة ولكن باتشيكو يتعملق ويخرجها لضربة ركنية

60' ضربة حرة مباشرة لبرشلونة يلعبها ميسي بشكل رائع ولكن باتشيكو يتألق ويمسك بالكرة

57' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول البديل ريوخا يسجل الهدف الأول لفريق ألافيس بعد أن قطع الكرة من مورييا وتوغل بشكل رائع وسجل الهدف

54' تسديدة قوية من لوكاس بيريز ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى برشلونة، ألافيس يواصل بحثه عن هدف تقليص الفارق

47' غير معقووووول، بيريز يهدر فرصة التعادل، تحرك رائع من اللاعب من الجهة اليسرى لينفرد بشتيجن ويسدد ولكن الكرة عالية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيفين سجلهما ترينكاو وميسي

45' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رااااااااااائع من ميسي، الأرجنتيني يراوغ ويسدد كرة ولا أروع تصطدم بالقائم الأيسر وتسكن الشباك

44' تمريرة رائعة من أفضل لاعبي ألافيس "كوردوبا" إلى خوسيلو الذي يحاول لعبها بالكعب ولكن دي يونج يتألق ويشتت الكرة

39' عرضية خطيرة من كوردوبا ولكن شتيجن يخرج من مرماه قليلًا ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى مهاجم ألافيس

37' جول ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، انفراد صريح لجريزمان يهدره الفرنسي بعد تصدي باتشيكو، ولكن الكرة تعود إلى الذي لا يضيع مثل تلك الفرص، الأرجنتيني يضعها في المرمى، ولكن حكم المباراة يُلغيه ويحتسبه تسلل

29' جووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق ترينكاو، عرضية من مينجويزا يتصدى لها باتشيكو وتصل لمورييا الذي يمررها لترينكاو والبرتغالي يسددها في الشباك بكل قوة

27' أوووووووووووه ألافيس يهدد مرمى برشلونة، عرضية رائعة من الجهة اليمنى يتصدى لها تير شتيجن، تعود لأحد لاعبي ألافيس الذي يسددها من لمسة واحدة على الطائر ولكن شتيجن يمسك بالكرة

25' ريتم المباراة يهدأ قليلًا بدون أي فرص آخرى حقيقية أو خطيرة من الجانبين

18' عرضية قوية من الجهة اليسرى لفريق الأفيس عن طريق دوارتي ولكن دفاع برشلونة يُخرج الكرة

13' تحرك رائع من خوسيلو على الطرف، تمريرة لكوردوبا الذي يلعب كرة عرضية ولكن دفاع برشلونة يتصدى وتخرج لضربة ركنية

11' تمريرة رائعة من ميسي لفيربو بعد تنفيذه لضربة حرة غير مباشرة ولكن حكم المباراة يتحسب تسلل!

6' أووووووه باتشيكو يتألق أمام ميسي ويتصدى للكرة على مرتين، انفراد لميسي ولكنه فوجئ بحارس ألافيس خارج مرماه، باتشيكو نجح في منع ميسي من لعب كرة عرضية وعندما ارتدت الكرة له تصدى لتسديدته وأخرجها لضربة ركنية

3' تسديدة قوية من ترينكاو تمر بمحاذاة القائم الأيسر لفريق ديبورتيفو ألافيس

2' أوووووووووووووه الأول يضيع من برشلونة، جريزمان يتوغل داخل منطقة جزاء ألافيس ويسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

فيربو - لونجليه - دي يونج - مينجويزا

مورييا - بوسكيتس - بوتش

ترينكاو - جريزمان - ميسي

تشكيل ألافيس:

يبدأ المدرب أبيلاردو بالتشكيل الآتي:

👥 Este es el 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 elegido por el 'Pitu' Abelardo para enfrentarnos al @FCBarcelona_es 👇 #BarçaAlavés #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/zS3QtII7Sc — Deportivo Alavés (@Alaves) February 13, 2021

التشكيل | 4-4-2

باتشيكو

دوارتي - تاكي - لوجون - مارتين

كوردوبا - بينا - باتاليا - إيدجار

خوسيلو - بيريز

يسعى ديبورتيفو ألافيس للبناء على الفوز الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على بلد الوليد بعد سلسلة من النتائج السلبية، هل يستغل الضيوف الأمر ويحققوا مفاجأة أمام العملاق الكتالوني في ظل الغيابات الدفاعية العديدة؟

يسعى برشلونة لمصالحة جماهيره سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في نصف نهائي الكأس أمام إشبيلية، ولمواصلة النتائج الجيدة في الدوري من أجل استعادة المركز الثاني على أقل تقددير.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.