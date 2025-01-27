مبلغ مفاجئ .. الاتحاد يُقدم عرضه الرسمي لضم أوناي هيرنانديز من برشلونة

الاتحاد يقترب من صفقة مميزة

كشف الصحفي فابريتسيو رومانو عن تقديم الاتحاد السعودي لعرض رسمي إلى برشلونة للتعاقد مع لاعب وسطه الشاب أوناي هيرنانديز.

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كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد تحدثت مؤخرًا عن وجود مفاوضات بين الاتحاد ونجم برشلونة أتلتيك لضمه خلال يناير الجاري، وقد أوضح رومانو أن المحادثات جارية حاليًا بين الناديين والتوصل لاتفاق ليس بعيدًا أبدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف رومانو قيمة العرض السعودي لضم هيرنانديز، والتي وصلت إلى 4-5 مليون يورو وهو مبلغ مفاجئ بالنظر لعُمر اللاعب، 20 عامًا، وكونه لم يلعب أبدًا للفريق الأول في برشلونة، بجانب أن قيمته السوقية لا تتجاوز المليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت، لكن يبدو أن إصرار الاتحاد لضمه دفعه لتقديم هذا العرض بهدف إقناع البارسا بقبوله قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي نهاية يناير الجاري.

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الاتحاد يضم 8 أجانب حاليًا فوق السن، ولكنه يمتلك مكانًا شاغرًا في فئة اللاعبين مواليد 2003 فما فوق، حيث سيُسجل هيرنانديز ليكون بجانب ماريو ميتاي المعار من سيسكا موسكو.

لاعب البلوجرانا الذي يُجيد اللعب في كل مراكز الوسط والجناح الأيسر لعب 20 مباراة مع برشلونة أتلتيك هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3.